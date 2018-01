Novo presidente do FED diz que tem missão "crítica" Ben Bernanke prestou ontem juramento como presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), embora já estivesse exercendo a função desde quarta-feira. Em discurso na sede da instituição, ele disse que a sua missão "é crítica", e prometeu colaborar com o Congresso em suas atividades. "Nossa missão é chave: preservar a estabilidade dos preços, fomentar o máximo crescimento sustentável na produção e no emprego e promover um sistema financeiro estável e eficiente que atenda bem, e de modo justo, todos os americanos", afirmou. "Tenho certeza de que cumpriremos os desafios que o futuro trouxer, e espero ter uma relação sólida e construtiva com o Congresso. Reconheço que dirigir uma instituição com tamanhas responsabilidades é um desafio, mas irei trabalhar com uma equipe que possui competência e experiência inigualáveis. A força do Fed reside em sua equipe, e não num simples indivíduo." Bernanke, de 52 anos, foi chefe do grupo de assessoria econômica do presidente George W. Bush, professor de Economia na Universidade de Princeton e já era diretor regional do Federal Reserve. Bush compareceu à solenidade e elogiou "o discernimento, o comportamento calmo e o agudo senso de humor" do 14.º presidente do BC americano. "No mundo inteiro o Fed é um símbolo de integridade e confiabilidade", acrescentou. "Suas decisões estabelecem a política monetária de nossa nação, asseguram um sistema bancário sólido e ajudam a conter os riscos nos mercados financeiros. As ações do Fed repercutem na vida de todos os americanos, e o presidente da instituição deve ser um líder de capacidade inquestionável e caráter impecável. Ben Bernanke tem esses requisitos e será um extraordinário presidente." Bush também elogiou seu antecessor, Alan Greenspan, que aos 79 anos deixou o cargo após comandar o BC americano por 18 anos e meio. Segundo ele, Greenspan foi o único presidente de banco central, no mundo, a atingir a popularidade de um ídolo do rock-and-roll. Para os analistas, Bernanke deverá aumentar o juro básico americano, hoje em 4,50% ao ano, em 1 ou 2 pontos porcentuais até o final do ano, para conter o potencial inflacionário.