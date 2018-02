Novo serviço da TIM transforma celular em telefone fixo A operadora de telefonia celular TIM está lançando um serviço que transforma o aparelho móvel em telefone fixa. Segundo nota da operadora, com o novo serviço o cliente pode usar o celular para fazer ligações de casa por um valor mensal menor do que o da assinatura do telefone fixo. Os clientes de planos pós-pagos, por R$ 29,90 mensais, podem falar até 200 minutos. Os de planos pré-pagos, por R$ 19,90 mensais, falam até 100 minutos. O cliente poderá usar sempre um único número, o do seu celular. Segundo a empresa, o TIM Casa, nome do novo serviço, estará disponível em todo o País para atuais e novos clientes, inicialmente pessoa física, de planos TIM GSM pré ou pós-pagos, a partir de domingo (24 de setembro). "Nossos estudos nos mostravam que muitas pessoas estão abrindo mão do telefone fixo para usar apenas o celular. Elas buscam comodidade, qualidade e preços atraentes. O TIM Casa foi desenvolvido para atender a esta realidade de mercado.", afirma Marco Lopes, diretor de Marketing da TIM.