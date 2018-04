Novo shopping em São Paulo ameaça engolir a Daslu A construtora WTorre e a Iguatemi Empresa de Shopping Centers vão construir um novo shopping no esqueleto do prédio da Eletropaulo, na esquina da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek com Avenida das Nações Unidas, no bairro Vila Nova Conceição, em São Paulo. O empreendimento, avaliado em R$ 200 milhões, traz dúvidas sobre o futuro da megaloja de luxo Daslu, vizinha do prédio da Eletropaulo. A construtora WTorre é dona de toda a área. Em dezembro de 2006, ela comprou o terreno onde fica a Daslu e o esqueleto da Eletropaulo por R$ 385 milhões. Desde então, surgiram vários boatos sobre negociações de venda da Daslu, sempre negados por Eliana Tranchesi, dona da loja, e pelos administradores da empresa, a consultoria Galeazzi & Associados. A Daslu enfrenta problemas com a Receita Federal desde julho de 2005, quando foi alvo de operação policial, acusada de sonegação de impostos na importação de produtos. A idéia dos donos do novo shopping é que a Daslu deixe o imóvel que ocupa, um prédio de cinco andares em frente ao Rio Pinheiros. Se quiser continuar na área, a Daslu terá de se mudar para o novo shopping, diz uma fonte ligada ao negócio. Além de reduzir o tamanho da loja, Eliana teria de aceitar fazer parte de um empreendimento de Carlos Jereissati, dono da Iguatemi, e rival há muitos anos da Daslu. De acordo com fato relevante que será enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o controle do novo shopping será dividido em partes iguais pela WTorre e pela Iguatemi. O esqueleto do prédio da Eletropaulo, de 25 andares, não será derrubado. As duas empresas vão aproveitar o edifício para instalar as lojas, escritórios, um hotel e apartamentos residenciais. O edifício já está em obras. Calcula-se que, quando ficar pronto, vão circular por ali 20 mil pessoas por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.