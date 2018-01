Novos mercados para orgânicos e barras de cereais Os produtores de alimentos naturais e sem agrotóxicos estão descobrindo novas rotas para seus produtos, timidamente consumidos no mercado doméstico. São fabricantes de barras de frutas, biscoitos e açúcar orgânicos, que querem consolidar vendas para países como Japão, Coréia, China e Estados Unidos. Alguns itens chegam a passar por mudanças em suas elaborações e embalagens, já que têm de viajar até 500 quilômetros por rodovias e 35 dias de navio para o mercado coreano, por exemplo. Mas o peso das exportações no faturamento dessas empresas, em sua maioria de origem familiar, ainda é pequena, por volta de 5%. Porém, a meta é triplicar essa relação em 2007. A Ecoçúcar, que produz açúcar mascavo orgânico da marca Indiana, iniciou exportações para os sul-coreanos em 2004 e acaba de enviar uma amostra aos Estados Unidos. Este ano, as vendas para a Coréia deverão significar 5% das vendas de 500 toneladas, estima a gerente de exportação, Bruna Carolina Secco Cardoso. "Orgânico é qualidade. É controle de tudo, desde a origem da matéria-prima. O Japão quer produtos sem nenhuma contaminação", diz Bruna, referindo-se a uma nova frente de exportação que será aberta ano que vem. Seu importador da Coréia quer também vender o açúcar orgânico na China. A executiva diz que o objetivo é vender até 30% da produção ao exterior em 2007. A fabricante de barras de cereais Renks se prepara para investir US$ 4 milhões na construção de uma fábrica no interior de São Paulo para atender o mercado externo. A empresa começou a exportar barras de frutas típicas brasileiras no fim de 2005, para a maior rede mundial de varejo de produtos naturais, a Whole Foods, dos Estados Unidos. Este ano, o dono da empresa, Leandro Farkuh, estima que 10% do faturamento virá das exportações. Sediada em São Paulo, a Renks iniciou suas atividades produzindo barras de cereais para terceiros. Farkuh conta que investiu R$ 1 milhão para uma nova linha de produção, passando a fabricar uma marca própria, a Ebar. São barras feitas com frutas típicas como acerola e açaí, com embalagens biodegradáveis. Com 17 anos de atividade no ramo de alimentos naturais, a Jasmine, de Curitiba, criou um kit para exportação que despertou a atenção do Japão, Marrocos, Venezuela, Peru e Paraguai. Este ano, as vendas externas deverão significar 5% da receita, estima o gerente comercial Damian Allain.