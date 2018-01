Número de passageiros transportados da Gol sobe 56% em maio A Gol informa as estatísticas preliminares de tráfego relativas a maio de 2006. Na comparação com o mesmo mês de 2005, o número de passageiros transportados (RPK) no sistema Gol aumentou 56%, enquanto a capacidade cresceu 54%. A taxa de ocupação (load factor) foi de 73%, ante 72%. No Brasil, o tráfego doméstico de passageiros registrou alta de 54% e a capacidade cresceu 51%. A taxa de ocupação doméstica foi de 74%, ante 72,7%. Já o tráfego internacional de passageiros aumentou 105%, enquanto a capacidade subiu 96%. A taxa de ocupação internacional foi de 62%. O yield (rendimento) por passageiro-quilômetro voado caiu, enquanto a etapa média (passageiro) aumentou em 7%.