Número de passageiros transportados pela Gol sobe 40% em outubro O número de passageiros transportados (RPK) pela Gol Linhas Aéreas em outubro cresceu 40% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com as estatísticas preliminares de tráfego divulgadas hoje. Já a taxa de ocupação (load factor) recuou 4,9 pontos porcentuais na mesma base de comparação, para 70%. A capacidade no sistema Gol (ASK), por sua vez, aumentou 50% frente a outubro de 2005. De acordo com comunicado da empresa, em outubro o tráfego doméstico de passageiros (RPK) aumentou 33% e a capacidade (ASK), 41%. A taxa de ocupação doméstica da Gol em outubro de 2006 foi de 70,6%, queda de 4,4 pontos. Ainda na comparação com outubro de 2005, o tráfego internacional aumentou 155% e a capacidade (ASK) cresceu 194%. A taxa de ocupação internacional da Gol em outubro de 2006 foi de 64,3%, uma redução de 9,8 pontos porcentuais. Já a tarifa média da companhia subiu 5% no período.