NY abre em baixa, apesar de boas notícias de empresas Os índices de ações do mercado norte-americano abriram em baixa. Às 10h33, o Dow Jones cedia 0,19% e o Nasdaq caía 0,25%. O otimismo com o bom desempenho na Europa no início da manhã e com o acordo de US$ 17,6 bilhões para comprar a Freescale Semicondcutor foi ofuscado pela cautela antes da reunião do Federal Reserve (banco central americano) na quarta-feira. Depois da divulgação do déficit em conta corrente de US$ 218,4 bilhões dos EUA no segundo trimestre, o foco dos investidores estará voltado para o índice de atividade de setembro no setor de imóveis, que será divulgado à tarde pela Associação Nacional das Construtoras de Casas (NAHB). Mas o indicador mais importante da semana é o índice de preços ao produtor (PPI), que será anunciado amanhã, na véspera da reunião. Embora as expectativas sejam de manutenção da taxa atual, os investidores estarão em busca de sinais sobre o que esperar à frente. Do lado corporativo, as ações da Freescale avançavam 6,7% no pré-mercado, depois de ter concordado em ser adquirida por um consórcio de private equity por US$ 17,6 bilhões, ou US$ 40 por ação. Na sexta-feira, os papéis haviam fechado a US$ 37,16 por ação. GM e Ford subiam levemente com notícias de que as duas haviam discutido uma fusão ou aliança. A farmacêutica Cell Therapeutics Inc ganhava 16%, depois de ter assinado um acordo com a Novartis de licenciamento e desenvolvimento conjunto do medicamento Xyotax, contra o câncer de pulmão. A fabricante de equipamentos para telefonia móvel Symbol Technologies Inc. ganhava 6,5%, com rumores de que a companhia estaria preparando um leilão para sua própria venda. Fontes próximas ao assunto disseram que a transação poderá ocorrer dentro de dias e que a Motorola é a melhor posicionada para comprar a empresa. As informações são da Dow Jones.