NY abre estável, com mercado 'parado' antes do Fed As Bolsas de Nova York operam próximas da estabilidade nos primeiros minutos após a abertura do pregão de hoje, com o índice Dow Jones em baixa de 0,06% às 12h43 e o índice Nasdaq em alta de 0,01%. O mercado parece virtualmente parado antes do anúncio, às 17h15 (de Brasília), da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre o juro básico no país. A expectativa maior é com o comunicado e qualquer possível sinalização para pressões inflacionárias, já que o consenso aponta para manutenção em 5,25% ao ano da taxa dos Fed Funds. Nesta manhã, o Departamento do Comércio informou que o déficit comercial dos EUA caiu 8,4%, maior queda em quase cinco anos, para US$ 58,87 bilhões em outubro, de US$ 64,26 bilhões em setembro. O déficit com a China, no entanto, subiu para US$ 24,37 bilhões, de US$ 22,96 bilhões em setembro. O dólar reagiu inicialmente em alta ao dado. O euro recuava 0,17% para US$ 1,3237, enquanto o dólar subia 0,24% para 117,09 ienes. Entre as ações que deverão ficar em foco nesta terça-feira destacam-se Citigroup, que caiu 1,7% na pré-abertura, um dia depois do banco ter nomeado Robert Druskin, chefe de banco de investimento e corporate, como executivo-chefe operacional. A mudança, que entra em vigor em 1º de janeiro, é feita em meio à irritação dos investidores com as altas despesas e o lento crescimento dos lucros do Citigroup. As ações de Texas Instruments subiram 0,9% depois de terem sua recomendação elevada pelo banco de investimentos JP Morgan, apesar de a companhia ter cortado sua previsão de lucro no quarto trimestre na segunda-feira. Os papéis da varejista Best Buy caíram 5%, reagindo ao anúncio de lucro de US$ 0,31 por ação no terceiro trimestre, abaixo da previsão dos analistas de lucro de US$ 0,35/ação. As ações da DuPont subiram 0,7%, depois de a empresa ter elevado sua previsão para os resultados do quarto trimestre. A DuPont também disse que vai fechar ou modificar 10 unidades e cortar cerca de 1.500 empregos no mundo. A DuPont agora prevê lucro de US$ 3,25 em 2006, ante a previsão anterior de US$ 2,86 por ação. As informações são da agência Dow Jones.