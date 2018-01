NY cai com realização e temor no Oriente Médio O mercado norte-americano de ações fechou em queda, um dia depois de o índice Dow Jones encerrar no nível mais alto dos últimos quatro anos e meio. "Existe impulso nesse mercado, mas acho que a intensificação da violência no Oriente Médio está nos pressionando. Ela faz crescer a perspectiva de um envolvimento prolongado dos Estados Unidos na região, o que poderia levar a déficits continuados e a pressões inflacionárias", comentou o operador da Jefferies, Scott Jacobson. Essas preocupações foram intensificadas com o recrudescimento da violência entre xiitas e sunitas no Iraque, onde mais de 100 vítimas fatais em ataques nos últimos dois dias, as mortes de mais quatro soldados norte-americanos hoje no Iraque, e outros cinco palestinos, nos ataques de Israel na Cisjordânia ocupada, e pela visita-surpresa ao Líbano da secretária de Estado, Condoleezza Rice (que manifestou apoio ao governo libanês, mas deixou claro que os EUA querem que o presidente do país renuncie). Entre as componentes do Dow, o destaque negativo foi General Motors, com queda de 2,83%, em dia marcado pelo início da votação de uma proposta de greve dos 8.500 trabalhadores horistas da indústria de autopeças Delphi, maior fornecedora da GM. As ações da Hewlett-Packard recuaram 1,73%, depois de a empresa anunciar sua entrada no mercado de impressoras de fotos digitais. As da Merck perderam 1,42%, após rebaixamento de recomendação pelos analistas da Friedman Billings Ramsey. Os papéis da agência semioficial de crédito hipotecário Fannie Mae subiram 2,2%, apesar da divulgação de um relatório do Congresso segundo o qual a empresa violou as normas contábeis em "virtualmente todas as áreas examinadas". Entre as ações de empresas que divulgaram resultados, os destaques foram Kos Pharmaceuticals (-17%), Symbol Technologies (-10%), Viacom (-2,2%), Marvel Entertainment (+7,6%), MGM Mirage (-4,1%) e Toll Brothers (+3,2%). O índice Dow Jones encerrou em queda de 67,95 pontos (0,61%), em 11.069,22 pontos. A mínima foi em 11.052,73 pontos e a máxima em 11.135,89 pontos. O Nasdaq fechou em baixa de 3,85 pontos (0,17%), em 2.279,32 pontos, com mínima em 2.271,82 pontos e máxima em 2,293,74 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 4,88 pontos (0,38%), para 1.287,79 pontos. O NYSE Composite recuou 20,44 pontos (0,25%), para 8.107,76 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,578 bilhão de ações, de 1,619 bilhão ontem; 1.425 ações subiram, 1.906 caíram e 170 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 1,748 bilhão de ações negociadas, de 1,875 bilhão ontem, com 1.230 ações fechando em alta e 1.520 em queda.