NY: Dow Jones opera pela 1ªvez acima de 12.900 pontos As Bolsas em Nova York estão em alta, com o Dow Jones operando acima da marca de 12.900 pontos pela primeira vez na história. Os ganhos do Google divulgados ontem e a elevação nas projeções da Catterpillar e da Honeywell animam os mercados. O forte ganho dos mercados acionários asiáticos estimulou os investidores, que comemoram ainda o anúncio de venda da unidade empréstimos hipotecários da H&R Block. Às 11h37, o índice Dow Jones disparava 0,91% e operava em 12.925 pontos. O Nasdaq ganhava 0,79% e o S&P 500 subia 0,75%. As ações do Google ganhavam 3,8%, após informar lucro líquido de US$ 1 bilhão (US$ 3,18 por ação) no primeiro trimestre deste ano, 69% maior que o de US$ 592,3 milhões (US$ 1,95 por ação) registrado em igual período do ano passado. Já a Catterpillar subia 4,8%, depois de anunciar que seu lucro no primeiro trimestre caiu 2,9%, em razão do contínuo enfraquecimento do setor imobiliário na América do Norte e das vendas fracas de motores para caminhões. No entanto, a companhia elevou sua meta de venda se lucro de 2007, em razão do vigor fora dos EUA. As ações da Honeywell International tinham ganho de 3,6% depois de registrar salto de 21% no lucro do primeiro trimestre para US$ 526 milhões, ou US$ 0,66 por ação. McDonald's O McDonald's, por sua vez, perdia 0,3%, depois de registrar crescimento de 22% no lucro líquido do primeiro trimestre para US$ 726,4 milhões, ou US$ 0,62 por ação. A H&R Block disparava 7,6% depois de anunciar a venda da Option One Mortgage, que possui uma carteira de empréstimos hipotecários para clientes de alto risco (subprime), para a OOMC Aquisition Corp. Outro destaque do pregão é a Pfizer, componente do Dow Jones, que anunciou lucro sem surpresas, mas reduziu sua previsão de lucro e faturamento para 2007, em razão das crescentes pressões sobre o Lipitor, seu carro-chefe de vendas. As ações da Pfizer recuavam 0,1%. As ações da Xerox avançavam 2,7% com o anúncio de crescimento de 17% nos lucros do primeiro trimestre, ajudada pelas vendas mais fortes de seus produtos e serviços. As informações são da Dow Jones.