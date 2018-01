NY e dólar derrubam bolsas da Ásia; HK cai 2,9% A queda de ontem da Bolsa de Nova York, juntamente com alguns dados negativos sobre a economia dos EUA e o enfraquecimento do dólar frente ao euro levaram as bolsas asiáticas a fechar em baixa nesta terça-feira. A Bolsa de Hong Kong teve a maior queda em pontos desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e a maior queda porcentual dos últimos seis meses. O índice Hang Seng perdeu 2,9%, ou 564,48 pontos, e fechou aos 18.639,53 pontos. China Mobile e China Construction Bank Corp. lideraram a baixa, com perdas de 4,2% e 6,4%, respectivamente. As incorporadoras imobiliárias também sofreram pesadas baixas, depois que um leilão de terrenos realizado pelo governo não atingiu os resultados previstos pelos analistas. A incorporadora Cheung Kong desabou 5,1% e a Sun Hung Kai Properties se desvalorizou em 4%. Na Bolsa de Xangai, na China, a queda do principal índice foi puxada pelo desempenho negativo das grandes empresas, mas os analistas dizem que a elevada liquidez do mercado deve impedir o aprofundamento dessa tendência. O Xangai Composto caiu 0,4%, no terceiro pregão consecutivo de baixa. Já o Shenzhen Composto ficou praticamente estável, com alta de apenas 0,05%. Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês), maior empresa listada na bolsa da China continental, perdeu 1,6%, mas ainda acumula valorização de 13,6% desde o início de novembro. A queda do ICBC arrastou as ações de outros bancos: China Minsehng Banking caiu 1,7% e Shenzhen Development baixou 2,1%. A alta do dólar frente ao iene nos mercados internacionais ajudou a moeda norte-americana a se recuperar também na China, encerrando uma seqüência de máximas pós-revalorização do yuan. No entanto, os operadores acreditam que o dólar deve retomar sua tendência declinante nas próximas sessões. A viagem à China do secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, em dezembro, aumenta a expectativa em torno de uma forte apreciação do yuan. No mercado de balcão, o dólar era cotado, por volta de 5h40 (hora de Brasília), a 7,8465 yuans, ficando acima dos 7,8436 yuans do fechamento de ontem. No sistema automático de preços, a moeda norte-americana valia 7,8455 yuans, depois de ter fechado ontem a 7,8428 yuans. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipei encerrou uma seqüência de 10 pregões em alta, nos quais havia obtido valorização de 5,1%. Nesta terça-feira, o índice registrou queda de 0,7%. Na Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, as ações das companhias aéreas e das empresas de tecnologia lideraram as perdas do índice Kospi, que declinou 1%. Korean Air caiu 2,3%, Samsung Electronics teve baixa de 1,9% e Hynix Semiconductor se desvalorizou 1,7%. Na Bolsa de Sydney, Austrália, o índice S&P/ASX 200 recuou 1,3%. BHP Billiton foi a ação que mais pesou na queda do índice, com perda de 1,6%. Os investidores aguardam a divulgação de dados sobre a economia norte-americana, particularmente o PIB dos EUA, que sai amanhã. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila baixou 1,4%, também sob influência do resultado de ontem da Bolsa de Nova York. Megaworld recuou 2,8% e Philippine Long Distance Telephone (PLDT) caiu 2,4%. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, encerrou a sessão em queda de 1,04%. Em Cingapura, o índice Strait Times recuou 1,87% ao fim das negociações. Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta perdeu 2,19%. As informações são da Dow Jones.