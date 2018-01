NY fecha em queda com petróleo e temor sobre juros O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em queda. O mercado reagiu à alta dos preços do petróleo e mostrou preocupação com a perspectiva de novas elevações das taxas de juro pelo Federal Reserve. "Foi uma combinação do índice dos indicadores antecedentes da economia, que subiu mais do que se previa, a interpretação da ata da reunião do Fed, que indica que haverá novos apertos da política monetária, e também a preocupação com o petróleo, por causa da violência na Nigéria", comentou Stephen Massocca, da Pacific Growth Equities. Entre as componentes do índice Dow Jones, o destaque negativo foi Hewlett-Packard, com queda de 4,58%; elas haviam subido 8,1% na semana passada, depois da divulgação de seu informe de resultados. As da general Motors caíram 2,33%, depois de a Moody's Investors Service rebaixar seu rating de B1 para B2, mantendo perspectiva negativa. As da Wal-Mart Stores recuaram 0,78%; seu lucro no trimestre novembro/janeiro superou as previsões, mas a empresa advertiu que seu desempenho em 2006 poderá ser prejudicado pelos gastos crescentes com juros. As da Home Depot subiram 0,02%, depois de a empresa divulgar resultados. Também no setor de comércio varejista, as ações da Federated Department Stores recuaram 1,7%, em reação a seu informe de resultados. No setor de tecnologia, as ações da Applied Materials caíram 2,2%, depois de o Citigroup removê-las de sua lista de recomendadas, como parte da redução do peso dado por seus analistas às ações da área de semicondutores. As da construtora de casas Toll brothers subiram 3,4%, em reação a artigo publicado no fim de semana pela revista Barron's, segundo o qual as ações da empresa estão subvalorizadas por causa da preocupação dos investidores com a "bolha" imobiliária. O índice Dow Jones fechou em queda de 46,26 pontos (0,42%), em 11.069,06 pontos. A mínima foi em 11.050,81 pontos e a máxima em 11.140,77 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 19,40 pontos (0,85%), em 2.262,96 pontos, com mínima em 2,256,75 pontos e máxima em 2.284,82 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 4,20 pontos (0,33%), para 1.283,04 pontos. O NYSE Composite recuou 9,76 pontos (0,12%), para 8.082,66 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,554 bilhão de ações, de 1,662 bilhão na sexta-feira; 1.552 ações subiram, 1.795 caíram e 157 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume ficou em 1,793 bilhão de ações negociadas, de 1,916 bilhão na sexta-feira, com 1.153 ações fechando em alta e 1.921 em queda.