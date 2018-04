Nymex: petróleo cai 0,17% para US$ 58,40 pouco após abertura O contrato futuro do barril de petróleo para entrega em novembro, a referência do mercado financeiro, apresentava, pouco após a abertura dos negócios no pregão viva-voz, queda de 0,17% na Nymex, para US$ 58,40. Nos primeiros negócios do pregão eletrônico, o contrato chegou a operar em alta e atingir US$ 59,40 repercutindo a decisão da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) de cortar a produção em 1,2 milhão de barril. O volume previsto era de 1 milhão de barris.