O desafio da herança executiva Um dos maiores orgulhos para um pai executivo talvez seja ver seu filho também se tornar um executivo de sucesso. Mas o processo não é simples: toda ajuda é bem-vinda para o desenvolvimento da carreira, dizem os especialistas, mas desde que os "conselhos" não se tornem uma imposição. "Em geral, ter um pai executivo auxilia a carreira do filho pela assimilação da cultura corporativa ainda dentro de casa", diz o gerente de CEOs da consultoria Michael Page, Marcelo Mandeli. "Além disso, esses jovens executivos costumam ter uma formação melhor, já que seus pais vêem o valor deste preparo prévio para se ter uma carreira de sucesso." O vice-presidente de produção da Liberty Seguros, Matias Ávila, sempre se preocupou com a educação do filho Luciano, hoje executivo da consultoria Marsh, braço da americana Marsh & McLennan. "Nasci no interior, vi como é importante ter uma boa formação. Por isso, dei a ele a oportunidade de estudar fora, de fazer cursos e uma boa faculdade." Mas, apesar de os dois terem se formado em Engenharia Civil e enveredado pelo ramo de seguros, trabalho não é um assunto freqüente em casa. "Nunca o obriguei a seguir a mesma carreira que eu, nem mesmo opino nas decisões dele. Na verdade, acho que muito ele aprendeu jogando futebol com nosso grupo de colegas e ouvindo as conversas", diz Matias. "Mas se ele me pede conselhos, aí nós conversamos." Para o consultor de informática da Mapfre, Cristiano Lima, uma das tarefas mais difíceis para o pai de um executivo é aceitar que as decisões do filho, mesmo opostas àquelas que ele mesmo tomaria em uma empresa, podem estar certas. "Nós trocamos muitas idéias sobre gestão e aprendemos um com o outro." Para Cristiano, a carreira de seu filho Caio foi uma surpresa. "Eu achei que ele ia ser tenista, o sucessor do Pete Sampras." Hoje, Caio Lima é presidente do braço brasileiro da britânica MSI, fabricante de garfos para empilhadeiras. "Eu também nunca imaginei que seria executivo. Mas quando a vida me levou para esse lado, foi excelente encontrar apoio e conselhos experientes com meu pai, sem que ele me impusesse qualquer idéia de gestão." Para o professor de gestão de pessoas da FGV Ricardo Cabral, os pais executivos não podem criar uma "sombra dominante' sobre seus filhos. "Isso acontece com mais freqüência em empresas familiares, em que o filho é cobrado para ser o sucessor do pai, mas pode ocorrer também em famílias que atuem em empresas diferentes"', diz. "Se o pai impuser seu modo de agir corporativo sobre o filho, ele nunca será um profissional de sucesso, e sim apenas 'o filho de fulano'." O gerente-comercial do Wal-Mart, Marcus Prianti, sentiu essa experiência na pele. Filho de um executivo da Unilever, disse que a todo momento sentia a cobrança dos colegas. "Eu evito falar sobre esse assunto, e evitaria a todo custo trabalhar na mesma empresa que meu pai", diz. "Aprendi muito sobre boas práticas e ética com ele e foi vendo como ele trabalhava que decidi seguir por este caminho. Mas sempre fiz minha própria trilha." Ele conta que, mesmo em casa, um não comenta com o outro sobre o que ocorre nas empresas. "É nosso código de ética. Acho que ter um pai executivo faz você ser mais exigente consigo mesmo, para que não pensem que você chegou ali empurrado." Marcelo Mandeli diz que, em caso de trabalharem na mesma empresa, é necessário muito discernimento na hora de o pai avaliar se o filho está capacitado para um cargo ou não. "A melhor opção é o pai não ter nenhuma influência sobre a decisão da vinda deste profissional para qualquer cargo. E se for uma empresa familiar, antes de nomear o filho é necessário avaliar se ele é a pessoa mais adequada para a função ou se trazer um profissional de fora é melhor para a empresa."