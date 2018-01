O que eu preciso verificar na documentação do veículo? Comprar um carro usado não é tarefa fácil e o você deve seguir uma série de cuidados para não adquirir um veículo roubado ou com problemas mecânicos. De acordo com a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, a principal precaução deve ser em relação aos documentos. Antes de fechar negócio, o ideal é que você faça uma pesquisa para saber se os documentos e o pagamento dos impostos do veículo estão em dia. Verifique a autenticidade dos documentos e confira o número de chassi registrado no veículo, além da cor, ano e modelo. Somente documentos originais devem ser aceitos já que o veículo pode ser roubado ou clonado. Por isso, o número do chassi deve ser comparado com a identificação que está no registro do automóvel. Entre os documentos indispensáveis na compra de um veículo estão os comprovantes de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do seguro obrigatório, o registro de licenciamento de veículos e o recibo de transferência. Outra precaução importante é verificar no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) se existem multas pendentes referentes ao automóvel.