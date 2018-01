Ocean Air lança promoção em vôos para o Nordeste A companhia aérea Ocean Air está lançando tarifas promocionais entre R$ 220,00 e R$ 450,00 para as principais capitais do Nordeste durante o período de alta estação. As tarifas são válidas para embarques nos meses de dezembro a fevereiro, exceto no período de 20 de dezembro de 2006 a 7 de janeiro de 2007. A passagem aérea entre São Paulo (Guarulhos) e Salvador terá preços a partir de R$ 220,00 o trecho. O mesmo destino com saída a partir de Congonhas estará disponível a partir de R$ 300,00. Os vôos para Aracaju, Recife e Maceió saindo de Guarulhos terão preços a partir de por R$ 400,00 (as duas primeiras) e R$ 450,00. Quem quiser viajar para Fortaleza a partir de Congonhas encontrará o bilhete por R$ 450,00 o trecho.