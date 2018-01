OceanAir espera chegada de seis aviões e anuncia promoção A OceanAir tem uma frota de 17 aeronaves e aguarda a chegada de outros seis aviões Fokker MK-28 para 100 lugares no próximo semestre. Uma nova campanha publicitária na TV vai anunciar uma promoção com descontos de até 90% e acompanhante grátis. Os valores promocionais são válidos de hoje a 7 de julho. Para isto, o passageiro precisa viajar, acompanhado, para um mesmo destino, comprar bilhete de ida e volta, e embarcar entre 1° de junho e 7 de julho. O pagamento pode ser parcelado no cartão de crédito e as reservas dependem da disponibilidade de lugares.