OceanAir inicia vôos entre São Paulo e Araçatuba A OceanAir começa no domingo a oferecer vôos diários entre São Paulo e Araçatuba, no interior do Estado. O vôo sairá de Araçatuba às 5 horas e chegará a São Paulo, em Congonhas, às 6h05. A volta tem saída prevista de Congonhas às 18h15, chegando a Araçatuba às 19h15. Os vôos de ida serão operados diariamente, exceto aos sábados. Já as saídas deverão ocorrer de segunda a sábado, menos aos domingos. O trecho custará a partir de R$ 149,00. A nova linha será operada com os jatos MK-28 (Fokker-100).