OceanAir prevê elevar frota de 10 para 23 aviões A OceanAir planeja investir US$ 10 milhões para ampliar sua atual frota de 10 para 23 aeronaves no ano que vem, informou hoje o presidente da companhia, Carlos Ebner. Segundo ele, a partir do primeiro trimestre de 2007, a empresa vai estrear no mercado internacional com os seguintes vôos partindo de São Paulo: para Luanda (Angola), duas vezes por semana; Lagos (Nigéria), três vezes por semana, e Los Angeles, Lima e Johannesburgo (África do Sul), diariamente. O executivo contou que sua frota para operar no mercado internacional será constituída de quatro aviões da Boeing, modelo 767 e um 757. Além desses aviões, a OceanAir também pretende arrendar mais seis Fokker 100 e cinco Fokker 50 para o mercado doméstico. Ao todo, deverão ser gerados até 500 novos empregos. Parte das contratações deverá ser realizada entre ex-funcionários da Varig. A partir de 20 de novembro, a OceanAir vai iniciar novas rotas domésticas com vôos de Brasília para Florianópolis, com escala em São Paulo, e outro vôo partindo do aeroporto de Congonhas para Porto Alegre, com escala em Chapecó (SC) e Florianópolis. A empresa também vai aumentar o número de ligações de São Paulo para Montes Claros (MG), Ipatinga (MG) e Belo Horizonte.