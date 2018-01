Odontoprev lidera giros e sobe forte na Bovespa As ações da Odontoprev permanecem com giro e alta acelerada no pregão de hoje, em função, de acordo com operadores, da forte demanda pela oferta de ações da empresa. Às 16 horas, os papéis ON avançavam 16,43%, para R$ 32,60, e negociavam R$ 175,194 milhões. Petrobras PN gira R$ 172 milhões e hoje tem o segundo maior volume. O índice Bovespa caía 1,04% às 16h10, a 41.495 pontos. De acordo com players, a demanda pelos papéis da companhia de serviços odontológicos superou a oferta em 12 vezes. Como o investidor institucional recebeu uma quantidade muito pequena de papéis compra, hoje, no mercado. No varejo, o corte estabelecido foi de R$ 5.740,00, ou 205 ações. A companhia estréia hoje na Bolsa de Valores de São Paulo com free float (quantidade de ações em circulação) superior a 50%, segundo informou o diretor de Relações com Investidores da Odontoprev, José Roberto Borges Pacheco. O presidente da companhia, Randal Zanetti, disse que a demanda pelas ações, tanto no varejo nacional quanto de estrangeiros, surpreendeu a direção da companhia. Operadores observam que o negócio da empresa aparenta ser de grande potencial. Diferentemente dos planos de saúde, a companhia tem menos necessidade de conquistar clientes pessoa física _ cerca de 93% de seus negócios está fechado com o segmento corporativo. A sinistralidade registrada pela empresa é baixa, uma vez que a visita ao dentista não se dá com tanta freqüência como ao médico. E o mercado tem elevado potencial de crescimento.