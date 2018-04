Oferta da Profarma sai a R$ 22,50 por ação e soma R$ 348,750 mi A oferta da Profarma fechou a R$ 22,50 por ação ON. O intervalo de preço sugerido variava de R$ 18,00 a R$ 24,00. Ao preço final, a operação somou R$ 348,750 milhões. A distribuição efetiva contou com 15.500.000 de ações, sendo 12.000.000 papéis novos (emissão primária) e 3.500.000 de titularidade dos acionistas vendedores (Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos). A oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 2.325.000 de ações, equivalentes à 15% do inicialmente previsto. Esse lote poderá ser exercido até 24 de novembro. Os papéis começam a ser negociados amanhã no Novo Mercado da Bovespa sob o código PERM3.