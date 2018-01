Oferta global de minério de ferro continuará contida, diz BHP Uma semana depois de conseguir aumento de 19% no preço do minério de ferro que vende para as siderúrgicas chinesas, a mineradora australiana BHP Billiton afirma que a oferta global de minério possivelmente deve permanecer contida. A coqueificação, ou carvão metalúrgico, deve continuar apresentando condições de mercado robustas no longo prazo, diz o grupo em comunicado. "Os fundamentos do mercado permanecem fortes - o crescimento é mais extenso do que simplesmente a China", afirma a BHP, se referindo ao carvão para coqueificação. Segundo a companhia, as importações da China de minério de ferro devem crescer 18%, para 320 milhões de toneladas em 2006. A mineradora estima que esse volume deve avançar para 360 milhões de toneladas em 2007 e atingir aproximadamente 400 milhões de toneladas em 2008. "A China vai continuar a ser o motor de crescimento da indústria global do aço no curto e médio prazos", diz a BHP. "A Índia tem potencial para fornecer mais crescimento no médio e longo prazos". As informações são da agência Dow Jones.