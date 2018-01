Oferta preocupa e petróleo fecha novamente em alta Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). Na ICE, os contratos para o mês seguinte fecharam acima de US$ 64 por barril pela primeira vez desde o fim de setembro. Operadores atribuíram a alta a preocupações com a oferta, causadas por uma combinação de redução nos estoques norte-americanos, previsões de frio intenso no fim de semana na costa leste dos EUA, sinais de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) está determinada a reduzir sua produção novamente e intensificação da guerra civil no Iraque. "O estado de espírito do mercado é tal que qualquer coisa é interpretada como positiva para os preços, até mesmo a notícia de que Angola vai entrar para a Opep. No fim das contas, a alta mostra que os participantes do mercado estão voltando a focalizar questões de segurança da energia", comentou o analista Mike Fitzpatrick, da Fimat USA. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 63,13 por barril, em alta de US$ 0,67, ou 1,07%; a mínima foi em US$ 62,20 e a máxima em US$ 63,77. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 64,26 por barril, em alta de US$ 1,19, ou 1,89%, com mínima em US$ 62,83 e máxima em US$ 64,77. As informações são da Dow Jones.