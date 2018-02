OHL prevê captar até R$ 250 mi este ano para pagar ViaNorte O diretor financeiro e de relações com investidores da OHL Brasil, Francisco Leonardo Moura da Costa, informou hoje que a empresa deverá fechar financiamento de até R$ 250 milhões no terceiro trimestre de 2006, com o objetivo de concluir o pagamento da ViaNorte, adquirida pela empresa de concessões de rodovia no segundo trimestre pelo valor total de R$ 200 milhões. Segundo o executivo, 50% do pagamento da aquisição já foi realizado e o restante será feito nesse período. Costa disse que esse valor já foi pré-aprovado pelo conselho, o que não quer dizer que a empresa capte o total. "Vamos tomar o que for necessário para o pagamento da ViaNorte e para termos um colchão para futuros investimentos", disse. Costa informou ainda que o empréstimo deve ser contraído junto ao mercado e não com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).