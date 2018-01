Oi apresenta tecnologia para transações financeiras via celular O grupo Telemar vai apresentar no Congresso Internacional de Automação Bancária 2006 (CIAB Febraban), nos próximos dias 21 e 23 de junho em São Paulo, o Oi Paggo e MToken, soluções tecnológicas que permitem transações financeiras via telefone celular. Segundo nota da Telemar, além de serviços de segurança para terminais de auto-atendimento (ATM) utilizando comunicação via GPRS, um dos diferenciais do Oi Paggo é a capacidade de atender profissionais que não alcançam os terminais convencionais. Através de SMS (mensagens de texto), o lojista e o cliente poderão realizar as transações de compra e venda sem a necessidade do tradicional terminal, que transmite as informações do cartão plástico. Segundo a empresa, o serviço Oi Paggo é uma solução tecnológica que permite pagar contas através do Oi, ou seja, no mesmo modelo de cartão de crédito, porém usando o celular do cliente e do estabelecimento como meio de pagamento através de troca de mensagens (SMS). Esse produto foi lançado em parceria com a Paggo, empresa administradora de crédito, responsável pelo crédito dos clientes. A transferência dos dados dura poucos instantes, sendo operacionalizada entre o aparelho celular do cliente e o do estabelecimento, e é segura para ambos os usuários, já que é necessário usar senhas para confirmar a transferência de informações, e por não ser possível clonagem de números Oi por utilizar a tecnologia GSM. O serviço foi lançado como piloto comercial em Natal e está sendo dimensionado para ser oferecido em outros Estados. Outra solução apresentada no Ciab 2006, o MToken permitirá à instituição financeira introduzir mais um nível de segurança no processo de autenticação do acesso a transações eletrônicas, acrescenta a nota da Telemar. Com essa solução, clientes da instituição e da Oi poderão confirmar suas transações eletrônicas utilizando uma senha de acesso, que é gerada no aparelho móvel. A empresa mostra ainda no congresso solução de segurança de ATM, que permite o monitoramento dos terminais de auto-atendimento a partir de sensores instalados nos cofres e em pontos estratégicos do equipamento que possuem comunicação via GPRS com centrais de vigilância. A empresa também irá apresentar, em parceria com o banco Itaú, customização da página de Internet Banking do banco para Personal Digital Assistants (PDAs).