Oi lança programa de fidelidade para clientes A Oi Internet, provedor do Grupo Telemar, lançou um programa de fidelidade, o Clube Oi, que irá oferecer promoções e descontos aos clientes. Para ter acesso aos benefícios, os usuários devem se cadastrar no site da empresa na Internet e imprimir um cupom. "O Clube Oi Internet concretiza a estratégia do provedor de oferecer benefícios e produtos a seus clientes. Além de oferecer outras vantagens em relação a outros provedores gratuitos, entre elas: o envio de Oi torpedo pelo discador; 1GB de caixa de e-mail ; contas de e-mail ilimitadas; página pessoal gratuita com construtor de sites e e-mail unificado, onde o internauta consegue reunir todas as suas contas de e-mail no mesmo lugar", disse o presidente da Oi Internet, Sérgio Creimer. Ao se cadastrar no Clube Oi, os clientes terão desconto em vários serviços e estabelecimentos, como, por exemplo, em restaurantes, academias, casas noturnas. O usuário irá concorrer ainda a prêmios, como viagens, CDs, DVDs e ingressos para cinema.