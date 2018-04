Oi nega negociações com Portugal Telecom A Oi negou esta tarde, em comunicado enviado à Bolsa de Valores de São Paulo, a existência de negociações com a Portugal Telecom. A imprensa espanhola noticiou hoje que a Telefónica já teria fechado a compra da fatia da Portugal Telecom na Vivo. A partir desse negócio, a empresa portuguesa estaria interessada em investir em outra companhia de telefonia celular brasileira, como a Oi. "Não existem, no momento, entendimentos, estudos ou tratativas relacionadas a eventuais investimentos da Portugal Telecom na Oi", informa a Oi, em nota.