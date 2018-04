Oi nega ter discutido fusão com a Brasil Telecom A Oi, antiga Telemar, nega haver qualquer "estudo ou entendimento" a respeito de uma eventual fusão com a Brasil Telecom (BrT). Ainda assim, a empresa "defende a existência de uma plataforma brasileira de telecomunicações" para estimular a competição no setor. Segundo o departamento de comunicação da Oi, a criação de uma plataforma brasileira seria uma maneira de fazer frente "à tendência mundial de consolidação", bem como ao avanço dos competidores que também operam no mercado internacional e "estão se fortalecendo com a consolidação no setor". A BrT também divulgou nota negando qualquer negociação. As discussões sobre uma eventual aliança entre Oi e Brasil Telecom (BrT) voltaram à tona e alguns analistas acreditam que um dos motivos seria o interesse de operadoras estrangeiras na Olimpia, holding que detém 18% da Telecom Italia, dona da TIM Brasil. Essa parceria seria um meio de se proteger contra o avanço dos mexicanos (Claro, controlada por América Móvil/Telmex) e dos espanhóis (Telefónica, que divide o controle da Vivo com a Portugal Telecom) no mercado brasileiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.