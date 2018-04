Oi realizará oferta pública por ações preferenciais A Oi (Telemar) anunciou que a controladora do grupo fará ofertas públicas pelas ações preferenciais em circulação da Tele Norte Leste (TNLP4) e da Telemar Norte Leste (TMAR5). A controladora (TmarPart) vai pagar R$ 35,09 por ação da TNLP e R$ 52,39 por papel da TMAR. Os valores embutem prêmios de 11,18% e 11,46%, respectivamente, sobre o fechamento de hoje. Conforme a companhia, os preços foram calculados com base na cotação média dos últimos 30 pregões, mais um prêmio de 25%. O pagamento será feito à vista. Segundo a empresa, a operação da TNLP depende da adesão de dois terços dos acionistas. No caso da TMAR, existe a possibilidade de aquisição de apenas um terço, como prevê a regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo não é fechar o capital das empresas, mas pode ocorrer, posteriormente, migração para a controladora, a TmarPart. O assunto será discutido pelo conselho de administração no dia 20 de abril. A Oi informou que o anúncio da operação foi feito hoje pelo fato de ter sido abordado por imprensa especializada.