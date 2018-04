Oi (Telemar) tem lucro de R$ 342,7 milhões no 1º trimestre A Oi (ex-Telemar) obteve lucro líquido de R$ 342,7 milhões no primeiro trimestre de 2007, volume 137% maior no comparativo com igual período do ano passado, quando a companhia lucrou R$ 144,5 milhões. A receita líquida evoluiu 6,2% nesse período, somando R$ 4,305 bilhões. O lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações (Ebitda) da empresa de telefonia somou R$ 1,449 bilhão no primeiro trimestre, com queda de 2,4% sobre os três primeiros meses de 2006 (R$ 1,485 bilhão). A margem Ebitda recuou de 36,6% para 33,7% na mesma base comparativa. Os custos e despesas operacionais totalizaram R$ 2,856 bilhões, com alta de 11,1%. O lucro líquido por ação ficou em R$ 0,897 no primeiro trimestre deste ano. Os dados são consolidados.