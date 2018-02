ONGC oferece parceria para Petrobras em blocos de exploração A indiana Oil & Natural Gas Corp. (ONGC) ofereceu para a Petrobras uma parceria em seus blocos de petróleo em Cuba e no Vietnã, informou o jornal Economic Times nesta quinta-feira, sem citar fontes. As duas petrolíferas assinaram um acordo no início deste mês para trabalharem juntas em projetos de exploração e produção, disse o jornal. "Estamos em negociações com nossos parceiros. Ter uma petrolífera nacional como a Petrobras como parceira será mutuamente benéfico. A primeira medida será descobrir se essas parcerias poderão ser feitas em alguns projetos existentes", disse o presidente da ONGC, R.S. Sharma, ao jornal. A reportagem não especifica se Sharma confirmou a oferta à Petrobras de uma fatia de 15% a 20% nos dois blocos. As informações são da Dow Jones.