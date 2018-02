Otimismo faz bolsa de Tóquio fechar em alta de 0,5% A expectativa de melhora da economia japonesa estimulou a procura por papéis dos setores varejista, de máquinas e construção hoje em Tóquio. O Nikkei 225 encerrou o dia em alta de 0,5%, com fortes ganhos em ações de empresas produtoras de vidro e cimento, graças à expectativa de que bons resultados da economia do país continuem a atrair investidores para papéis relacionados ao setor de construção. Na área de produção de vidros, Nippon Sheet Glass subiu 2,2% e Asahi Glass fechou com alta de 1,5%. A fabricante de cimento Taiheiyo Cement avançou 3,9%, enquanto Sumitomo Osaka Cement subiu 2,5%. No setor varejista, Aeon registrou aumento de 1,4%, Mitsukoshi, 1% e Seiyu subiu 2,3%. (As informações são da Dow Jones)