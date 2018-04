Otimismo nos mercados depende de dados dos EUA As duas últimas semanas foram marcadas por diversos recordes positivos no mercado financeiro do Brasil. O dólar comercial atingiu o menor nível dos últimos seis anos, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) superou a pontuação máxima em dois pregões seguidos e o risco Brasil, dia após dia, alcança níveis históricos de baixa. A manutenção ou não dessa tendência depende do comportamento da economia dos Estados Unidos. ?Se os indicadores divulgados por lá vierem em linha com a expectativa dos analistas, veremos, ainda que vagarosamente, o dólar caindo, a bolsa subindo e os juros indo para baixo?, sintetizou o economista-chefe do Banco Safra, Eduardo de Faria Carvalho. Nesta semana, os destaques da agenda americana são a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central do país), na quarta-feira, e do Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês), na sexta-feira. Aqui no Brasil, o cenário é positivo. Além de os indicadores apontarem inflação controlada e atividade mais aquecida do que se esperava, a expectativa de que as agências de classificação de risco melhorem o rating do Brasil anima investidores. Em termos de indicadores, o mais relevante da semana é o IPCA, o índice oficial de inflação do Brasil, relativo a março. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anuncia o número na manhã de quarta-feira. A projeção do Banco Safra é de uma alta de 0,38% no mês e de entre 3,4% e 3,5% no acumulado do ano. Nesse cenário, disse Carvalho, o Banco Central (BC) teria espaço para reduzir a taxa básica de juros (Selic) em 0,25 ponto porcentual em cada reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) daqui até o fim do ano. Com isso, a Selic encerraria 2007 em 11,25% ao ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.