Otimismo permanece, bolsas ao redor do mundo atingem recordes Balanço novembro de 2006 1º- O ouro alta expressiva de 7,23%. 2º- A Bolsa, alta forte de 6,80%. 3º- O euro, alta forte de 5,18%. 4º- O dólar, alta de 0,98%. 5º- Os títulos indexados ao IGP-M (NTN-C, Notas do Tesouro Nacional - Série C), com o IGP-M de novembro apresentando inflação de 0,75%, devem fechar o mês com resultados acima dos fundos de renda fixa e DI, com rendimento bruto na faixa de 1,10 a 1,40%, dependendo do prazo do papel. 6º- Os fundos de renda fixa puros devem fechar o mês com rendimento bruto na faixa de 0,80 a 1,10%, um pouco acima dos Fundos DI, dependendo também da taxa de administração do fundo. 7º- Os fundos DI devem fechar o mês com rendimento bruto na faixa de 0,75 a 1,05%, também dependendo da taxa de administração do fundo. Até a 3ª semana de novembro, o otimismo, com novos dados indicando uma desaceleração moderada da economia americana, continuou, repetindo o excelente desempenho dos mercados de outubro. Desse modo, a maioria das bolsas ao redor do mundo proporcionaram excelentes retornos e atingiram pontuações máximas. Por outro lado, no final do mês, novos dados pessimistas sobre o crescimento americano e chinês e perspectivas de alta dos juros na Europa e Japão voltaram a preocupar os mercados e gerar muita volatilidade. No âmbito interno praticamente não houve fatos novos que influenciaram os mercados. Perspectivas Em dezembro, nossos mercados continuarão no sobe-e-desce, dependentes dos novos dados divulgados sobre a economia mundial e americana, referentes ao crescimento, juros e inflação. Internamente, a definição do novo ministério, da equipe econômica e especulações sobre novos rumos para a política econômica, de modo a aumentar o crescimento do país, deverão dominar a cena. É importante citar que existe um risco de queda das cotações das bolsas ao redor do mundo, devido à alta expressiva ocorrida nesses últimos dois meses e às pontuações máximas alcançadas. Os fundos DI continuam a proporcionar excelente juro real bruto, apesar da perspectiva de redução dos juros durante 2007; permanecem a opção mais rentável e segura no momento. Em dezembro, o rendimento bruto será na faixa de 0,70% a 0,95%, dependendo da taxa de administração do fundo e da ?marcação a mercado?. Os fundos de renda fixa em novembro continuaram apresentando rendimento um pouco acima dos fundos DI. São opções de diversificação para investidores moderados e agressivos. Em razão da queda prevista dos juros em 2007 já estar quantificada nas taxas oferecidas pelo papeis prefixados de médio e longo prazo, acreditamos que o possível ganho a ser obtido em relação aos fundos DI é muito pequeno e o grau de risco considerável caso a inflação fuja um pouco do previsto e/ou algum fato externo obrigue o Banco Central alterar sua política de juros. O rendimento bruto em dezembro deverá ser similar aos fundos DI, se não houver nenhuma surpresa por parte da percepção do mercado com os juros futuros. Os títulos indexados à variação do IGP-M (NTN-C, Notas do Tesouro Nacional - Série C) continuam como opções de investimento a longo prazo para diversificação de portfólio, pois esses títulos estão rendendo na faixa de 8 a 9% ao ano, mais variação do IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas). Com o IGP-M de novembro apresentando inflação de 0,75%, tiveram resultados bem acima dos fundos DI e de renda fixa. Os fundos cambiais (dólar e euro) tiveram excelentes retornos em novembro. O euro, em particular, foi favorecido pela perspectiva de alta dos juros na Europa e Japão. Continuam boas opções para diversificação de portfólio para investidores com perfil conservador e moderado, com visão de longo prazo, caso o cenário fique mais incerto. As especulações sobre eventuais alterações na política econômica, aprovação de reformas, composição da equipe econômica serão fatores que poderão elevar a cotação dessas moedas. O ouro teve alta no exterior de 4,5%, devido aos fatores já comentados acima que influenciaram a economia mundial. Similar aos fundos cambiais, continua uma opção conservadora atraente para diversificação, devido ao baixo valor do dólar no mercado doméstico e à cotação do ouro no mercado internacional, que ainda está num patamar interessante. A bolsa brasileira teve no mês alta expressiva de 6,80%. Consideramos 33.970 pontos o valor justo para o Índice Bovespa, ou seja, em termos históricos (1968 até 2006) o valor que não apresenta ágio ou deságio no preço médio das ações. Ao nível atual de 41.931 pontos, o Ibovespa apresenta ágio médio de 23,4%, podendo sofrer correção no curto ou médio prazos. As bolsas mundiais, em novembro, até a 3ª semana, repetiram o excelente desempenho dos mercados de outubro, com novos dados indicando uma desaceleração moderada da economia americana. Desse modo, a maioria das bolsas ao redor do mundo, proporcionaram, excelentes retornos e atingiram pontuações máximas. Por outro lado no final do mês, novos dados contraditórios sobre o crescimento americano e chinês, e perspectivas de alta dos juros na Europa e Japão voltaram a preocupar os mercados. Os mercados continuarão ao sabor desses indicadores, com a continuidade do sobe-e-desce dos mercados nestes últimos meses, provavelmente sem uma definição clara de direção. As opções com maior potencial de retorno são as bolsas do Japão, Áustria, França e Reino Unido (países desenvolvidos) e Malásia, Chile, Cingapura e Hong Kong (países emergentes). Os imóveis comerciais mantêm-se a preços históricos baixos, embora continuem a apresentar recuperação de preços com a melhoria nas perspectivas do crescimento econômico e em razão das medidas de incentivo lançadas pelo governo para o setor. Boa opção para diversificação de portfólio de investidores com perfil conservador e moderado.