Ouro em NY fecha em queda após fala de Bernanke

O contrato de ouro mais negociado, com entrega para agosto, perdeu US$ 12,90 (1%), fechando a US$ 1.277,50 a onça-troy.

Inicialmente, o metal precioso avançou com o discurso preparado por Bernanke, atingindo a máxima em três semanas, mas depois apagou os ganhos e passou a cair.

O dirigente do Fed afirmou que o programa de compra de bônus da instituição "não tem de forma alguma uma direção definida" e que a instituição pode manter o programa intacto por mais tempo. Mas "os mercados observaram um tom mais ''rígida'' na sessão de perguntas e respostas do que no depoimento", disse Vedant Mimani, do Atyant Capital Global Opportunities Fund. Fonte: Dow Jones Newswires.