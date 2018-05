Ouro fecha em alta de 0,46% e aplicador espera Bernanke

O contrato de ouro mais negociado, com entrega para agosto, ganhou US$ 5,90 (0,46%), fechando a US$ 1.283,50 a onça-troy. "O ouro tem sido guiado pelo mercado físico, com joalheiros e outros consumidores aproveitando as recentes quedas nos preços para recompor seus estoques", disse James West, consultor de portfólio do Midas Letter Opportunity Fund. Ele alerta, entretanto, que alguns investidores tradicionais, como bancos centrais e fundos soberanos, ainda esperam por novas quedas nos preços.

O ouro tem encontrado suporte nos problemas da zona do euro, "onde a crise da dívida ainda é um fator onipresente e pode se acentuar a qualquer hora", afirmaram analistas do Commerzbank. Eles lembram que a agência de classificação de risco Fitch rebaixou na sexta-feira, 12, o rating da França para AA-, tirando a nota máxima do país.

Esta semana, os participantes do mercado devem ficar de olho no depoimento do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, no Congresso, na quarta e quinta-feira. "O mercado está esperando ter uma ideia melhor sobre o quão rapidamente o Fed planeja retirar seus estímulos", disseram analistas do Commerzbank. Fonte: Dow Jones Newswires. (Álvaro Campos - alvaro.campos@estadao.com)