Ouro fecha em queda por cautela antes da reunião do Fed

O contrato de ouro mais negociado, com entrega para dezembro, perdeu US$ 4,80 (0,4%), encerrando a US$ 1.324,80 a onça-troy.

"É sempre uma aposta antes do comunicado do Fed, mas o que vejo no ouro agora é um mercado que perdeu muito entusiasmo", disse Phil Storer, da Dillon Gage Inc.

"Acredito que estamos prestes a passar por uma turbulência que vai levar este mercado a testar mínimas anteriores. Isso pode provavelmente ser causado por um comunicado do Fed que indique otimismo em relação à economia dos EUA. Uma piora na perspectiva do conselho pode impulsionar o ouro novamente." Fonte: Dow Jones Newswires.