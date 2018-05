Ouro fecha no maior nível em um mês e avança na semana Os contratos futuros de ouro negociados na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), fecharam no maior nível em um mês nesta sexta-feira, 19. Os investidores ainda reagem positivamente às garantias feitas pelo presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, esta semana sobre a manutenção de estímulos do banco central norte-americano