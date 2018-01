Ouro rende 7,23% e desbanca Bovespa em novembro Os investimentos em ouro lideraram o ranking das maiores rentabilidades no mês de novembro, com ganho de 7,23%. No ano, a aplicação ocupa a segunda colocação e acumula ganho de 17,23%, atrás apenas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), cujo retorno de janeiro a novembro é de 25,34%. "O ouro é um ativo visto como refúgio para os investidores e uma forma de diversificar os recursos", afirma o administrador de investimentos, Fábio Colombo, explicando que tem havido um remanejamento de dinheiro para esses ativos. O segundo lugar do ranking ficou com a Bovespa, cujo retorno para os aplicadores foi de 6,8% no mês. Em outubro, a valorização das ações rendeu à Bolsa paulista o primeiro lugar em rentabilidade, depois de oito meses distante da liderança. "O mercado acionário subiu muito nos últimos meses, assim como no resto do mundo", afirmou Colombo. Segundo ele, o desempenho da bolsa pode ser atribuído à melhora do cenário externo, com preços do petróleo em razoável estabilidade e menos incertezas em relação aos juros americanos. Colombo destaca que se a bolsa continuar subindo em 2007 completará cinco anos de alta contínua. Isso não é comum no mercado acionário, diz ele. "Isso seria um alerta se não tivesse a China puxando todo o mundo. Mas prefiro manter a cautela a partir de agora." Os fundos de renda fixa e DI tiveram rentabilidade igual de 1,20% e continuam sendo boa opção para os investidores mais conservadores. Para Colombo, esse tipo de aplicação deve ter destaque por um bom tempo ainda, já que a taxa de juro real (descontada a inflação) continua a maior do mundo, em 8,7% ao ano.