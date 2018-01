Outubro fecha com 96,6 milhões de celulares em uso O Brasil registrou adições líquidas de 771 mil usuários de telefonia celular em outubro, de acordo com os dados preliminares da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O País contava com 96,641 milhões de telefones móveis em operação ao final do mês passado - o que representa um crescimento de apenas 0,80% sobre setembro. O total de adições em outubro foi o menor desde janeiro de 2004, quando foram acrescentados à base nacional 582 mil celulares. Foi excluída dessa comparação a perda líquida registrada em junho deste ano, por conta da limpeza de portfólio de clientes promovida pela Vivo. A empresa desconectou aproximadamente dois milhões de usuários. Em 12 meses, a evolução no total de clientes foi de 18,9%, uma vez que outubro do ano passado contava com 81,239 milhões de celulares ativos. No acumulado dos 10 primeiros meses de 2006, foram adicionados 10,431 milhões de assinantes à base nacional - o equivalente a uma expansão de 12,1% sobre os 86,210 milhões adeptos da mobilidade ao final de 2005.