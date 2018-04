País responde por 8% das vendas de jatos executivos da Embraer O vice-presidente executivo da área de aviação executiva da Embraer, Luís Carlos Affonso, informou hoje que o Brasil deve responder neste ano por 8% das vendas de jatos executivos da empresa. Atualmente já existem 100 modelos do segmento fabricados pela brasileira voando no mundo. O número é considerado bastante alto. "Devemos ter oito jatos executivos da Embraer voando no Brasil até o final do ano, dos quais dois na Força Aérea Brasileira (FAB) e seis com clientes individuais", disse. O salto nas vendas, no entanto, deve acontecer entre 2008 e 2009, quando começam as primeiras entregas do Phenon e do Lineage 1000. A companhia tem atualmente perto de 400 pedidos firmes para a família Phenom para clientes de vários países. Conforme Affonso, a Embraer fechou 2006 com uma carteira de jatos executivos de US$ 1,7 bilhão, o triplo do registrado no ano anterior. As entregas por sua vez, subiram para US$ 600 milhões, ante US$ 300 milhões de 2005. Segundo o executivo, a empresa está agendando as entregas de compras efetuadas agora para 2010 (no caso do Lineage) e 2011 (para o Phenom). "Essa demora pode até restringir parte das vendas, uma situação que deverá ser normalizada com o início das entregas", afirmou. A previsão da empresa é de produzir entre 120 e 150 jatos da família Phenom a partir de 2009 e manter o volume em 2010. O executivo reiterou que continuam os estudos para o lançamento de dois novos modelos nesse segmento. Os novos jatos concorrerão nas categorias mid-size e mid-light, com capacidade entre 8 e 11 passageiros, preenchendo uma lacuna que existe entre o Phenom 300 e o Legacy 600. Conforme Affonso. O mercado de aviação executiva, incluindo todos os nichos, deve movimentar em torno de US$ 170 milhões nos próximos dez anos.