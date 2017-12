Países emergentes mantêm atratividade O fluxo de recursos internacionais para os mercados de bônus de países emergentes ganhou impulso na semana encerrada no dia 5 abril, recuperando-se dos níveis mais fracos da semana anterior. Segundo a empresa Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), responsável pela pesquisa, o fluxo líquido para os mercados de bônus internacionais somou US$ 77 milhões, um aumento de 0,2% em comparação com a semana anterior, cujo total fora de US$ 25 milhões - a mais fraca desde meados de março. O volume de dinheiro, embora inferior ao nível do início do ano, tem mostrado uma surpreendente "resistência diante das condições duras do mercado", com apenas uma semana de fluxo negativo durante o último mês, disse o Barclays Capital, em seu boletim de análise. Enquanto isso, os fluxos para fundos dedicados aos mercados de ações de países emergentes alcançaram US$ 736 milhões durante a semana até o dia 5, um crescimento de 0,3% em comparação com a semana anterior. Esta foi a semana mais fraca desde o fluxo negativo de US$ 770 milhões registrado na semana encerrada no dia 15 de março. As informações são da Dow Jones.