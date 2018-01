Palavra do gestor: Ações de bancos viram boa opção de negócios Uma boa opção para investimentos na Bolsa este mês são as ações de instituições financeiras. O setor foi o único que recebeu aumento na classificação de suas ações, em relatório enviado pelo Unibanco a clientes, . De "neutras", as ações dos bancos passaram para "overweight", ou seja, com desempenho acima da média do mercado. A mudança na classificação teve bons motivos: o setor apresentou forte crescimento do crédito nos primeiros meses do ano, um período que costuma ser prejudicial a essa atividade. Além disso, os bancos pareceram não terem sido afetados pela queda dos juros, que normalmente provoca diminuição dos ganhos financeiros. O setor de consumo, que estava classificado como "overweight" no relatório anterior, mantém a posição, assim como os setores de petróleo e petroquímicos e de siderurgia. Mineração caiu para "neutra", pois o fluxo de notícias sobre o setor este mês será baixo, pois já foi definido o reajuste no minério para o ano. Para saber mais, veja a íntegra do relatório do Unibanco com as projeções para o mês de junho na seção "Palavra do gestor", com um clique no menu à esquerda.