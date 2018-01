Palocci: Recompra de títulos levará à queda do risco O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, comentou, durante entrevista concedida em Moscou, onde participa de reunião dos ministros de Finanças do G-8, o anúncio da recompra dos títulos da dívida externa feito ontem pelo governo. Palocci afirmou que a recompra dos títulos "terá efeito muito bom para a queda do risco País". Segundo o ministro, a medida pode favorecer a obtenção do investment grade (grau de investimento) pelo Brasil na classificação pelas agências de rating. O ministro da Fazenda está na capital russa, participando de encontros paralelos à reunião com ministros de finanças do G-8. Ele deve participar ainda de negociações para tentar reverter o embargo da Rússia às exportações de carne do Brasil.