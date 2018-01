Palocci vai a encontro de ministros do G-8 em Moscou O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, vai participar do Encontro de Ministros de Finanças do G-8 que se realizará em Moscou, na Rússia, para isso se afastando do País de 8 a 13 próximos, conforme autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicada hoje no Diário Oficial. Por seu turno, o secretário de Imprensa e porta-voz da Presidência da República, André Singer, foi autorizado a se afastar do País de hoje até o próximo dia 4. Ele vai participar, em Nova York, do evento The Conference - Crisis Of Governance: The International Stake in Sustaining Democracy in Latin America.