PanAmericano conclui emissão de US$ 50 milhões O Banco PanAmericano SA concluiu sua primeira emissão externa de bônus. Os papéis de 36 meses totalizando US$ 50 milhões pagam rendimento anual de 8,75%, segundo fonte próxima à transação. O Panamericano é o braço financeiro do Grupo Sílvio Santos, do setor de mídia. O Banco Votorantim e o Banco Espírito Santo coordenaram a operação.