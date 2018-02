Pão de Açúcar abre loja de "terceira geração" no Piauí O Pão de Açúcar inaugurou hoje uma unidade da rede em Teresina (PI), com investimentos de R$ 9,8 milhões. Com três lojas da rede no Estado, todas na capital, esta é a primeira que possui o conceito denominado pelo Pão de Açúcar de 'terceira geração'. O modelo tende a ser aplicado nas inaugurações e reformas de unidades da rede. Alguns diferenciais da nova unidade fazem com que o Pão de Açúcar a classifique de tal forma. A loja conta com praça de alimentação mais ampla; balcão de sucos naturais; pizzaria; cafeteria e livraria, além de encomenda por telefone de carnes e tábuas de frios, entre outros serviços. O novo ponto-de-venda possui 1.500 metros quadrados e 15 mil itens à venda. Serão comercializados cerca de 1.600 produtos piauienses, com o selo "Produto Piauiense - Dê valor ao que é nosso". De acordo com a companhia, o funcionamento da unidade criou 256 postos de trabalho, entre diretos, indiretos e terceirizados. O lançamento do conceito 'terceira geração' aconteceu em 2005. Naquele ano, foram inauguradas sete lojas, seguindo o modelo de oferta de serviços e criação de ambientes diversos dentro das unidades. Foram abertas duas em São Paulo, duas em Goiás, uma em Pernambuco e duas no Ceará. Segundo o Pão de Açúcar, a nova loja de Teresina é a primeira inauguração do modelo neste ano. Outras deverão ser inauguradas e reformadas sob esse novo conceito ainda em 2006, entre elas uma em Fortaleza e outra em Alphaville, na Grande São Paulo. Atualmente, a bandeira Pão de Açúcar possui o total de 156 unidades.