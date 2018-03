Pão de Açúcar abrirá duas lojas da ExtraPerto em postos de gasolina Duas novas unidades da ExtraPerto vão marcar o início da operação da bandeira de conveniência do grupo Pão de Açúcar em postos de gasolina. Entre o final de janeiro e início de fevereiro, as lojas serão instaladas na cidade de Santo André e no bairro paulistano do Tatuapé, em dois postos que funcionam com a bandeira Pão de Açúcar e passarão a ter a marca Extra. O modelo, mais próximo do conceito tradicional de loja de conveniência, foi apontado pela companhia como um dos formatos de implantação da ExtraPerto, inclusive com a abertura de estabelecimentos com unidade da nova rede. Ainda na primeira quinzena deste mês, o grupo abrirá a quinta loja da ExtraPerto, dada como inaugurada pela companhia no final do ano passado, mas que teve estréia atrasada devido a problemas técnicos de instalação elétrica. A unidade, instalada no largo do Arouche, centro da capital paulista, será a primeira da nova bandeira voltada para o público de bairro da classe C/D. A companhia pretende inaugurar outras três lojas da ExtraPerto até o começo de fevereiro, além das duas a serem instaladas nos dois postos e a do Arouche, totalizando, assim, dez previstas para a primeira fase de implantação da rede. As unidades vão ser abertas na rua Augusta, voltada para o público que transita na região e o de bairro C/D; no Largo 13, em Santo Amaro, e na avenida São João, que também terão o modelo denominado pela empresa de 'Passagem', planejado para locais de grande fluxo de pessoas, como áreas próximas ao metrô. A primeira loja da bandeira foi inaugurada no início de novembro de 2006, na Liberdade. Depois, vieram as unidades de Moema, com o modelo de bairro voltado para classe A/B; Itaim, de 'Trabalho', direcionado ao consumo próximo de regiões comerciais; Tatuapé, voltada para o público de passagem. Em cada uma das unidade da rede, o investimento tem sido de cerca de R$ 500 mil. A companhia mantém a previsão de inaugurar entre 50 e 60 unidades da ExtraPerto neste ano. A implantação do maior número de lojas deverá ter início a partir de maio, após mais de três meses de funcionamento das dez primeiras consideradas pilotos, cuja operação servirá de base para o avanço da bandeira.