Pão de Açúcar espera atingir 700 lojas em 2010 O grupo Pão de Açúcar prevê atingir o número total de 700 lojas até 2010. Atualmente, a companhia conta com 534 unidades e deverá terminar este ano com 550. O projeto de expansão considera que em 2010 a empresa registrará receita bruta de R$ 25 bilhões - no ano passado, o faturamento somou R$ 16 bilhões. A companhia trabalha com a previsão de crescimento médio de 7% da área de vendas ao ano. Esse incremento deverá ser um pouco maior em 2007 em 2008. No próximo ano, a empresa irá abrir 30 lojas. De acordo com a diretora de Relações com Investidores, Daniela Sabbag, o plano de abertura dos pontos de venda vai priorizar regiões onde a companhia já possui operação. Em 2006, a empresa abriu 18 unidades, sendo 3 da bandeira Pão de Açúcar, 10 da CompreBem e Sendas e 5 da Extra. Esses dados não incluem a abertura da bandeira de conveniência ExtraPerto. Nesse formato, o grupo já inaugurou cinco unidades e prevê outras cinco até janeiro - completando, assim, o número estimado para a implantação do projeto piloto da bandeira. Segundo o diretor do CompreBem e Sendas, também responsável pela operação da ExtraPerto, Hugo Bethlem, a companhia tem um projeto de inaugurar entre 50 e 60 unidades da nova bandeira ao longo de 2007. Modelos A empresa desenvolveu três modelos para abertura dessas lojas. O primeiro, denominado "Bairro", tem o formato de loja de vizinhança, focadas nas classes A/B e C/D, dependendo da região. Há também os modelos de "Trabalho", voltado para o consumo próximo de regiões comerciais, e de "Passagem", que pretende atingir as classes C/D em locais de grande fluxo de pessoas, como áreas próximas ao metrô. De acordo com Bethlem, a companhia tem conseguido trabalhar com margens superiores às estimadas inicialmente para essa bandeira. O número de clientes ainda é considerado baixo pelo grupo, mas deve-se, segundo o executivo, à opção da companhia de ainda não ter realizado campanhas de divulgação. Com a abertura das 10 lojas previstas inicialmente, a campanha será iniciada. O diretor informou que cada loja registra a visita diária de 700 clientes até agora.