Pão de Açúcar inaugura três lojas do CompreBem em SP O grupo Pão de Açúcar inaugura amanhã três unidades da bandeira CompreBem, nas cidades de Leme e Ituverava, no interior paulista, e no bairro de Vila Nova Cachoeirinha, na Zona norte da capital de São Paulo. Os investimentos nas novas lojas somam R$ 15 milhões. De acordo com a companhia, cerca de mil empregos diretos e indiretos serão gerados com as inaugurações. Ao todo, a bandeira, voltada para o consumo popular passará a contar com 176 unidades. O Pão de Açúcar ressalta que a abertura nos dois municípios do interior faz parte da estratégia de focar a atuação da rede em cidades com pequena e média densidades demográficas. A bandeira conta com áreas de venda mais amplas nessas regiões, segundo a companhia. O mix de produtos também é maior, chegando a 15 mil itens, com destaque para o segmento de não-alimentos, como eletroeletrônicos, bazar e têxtil, normalmente inexistente nas unidades da capital paulista. As novas lojas vão possuir farmácias próprias, a exemplo de outros pontos-de-venda do CompreBem.